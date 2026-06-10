Kadına şiddete karşı yeni daire başkanlığı! 3 bakan toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19’uncu Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Toplantının gündemini, kadına yönelik şiddet vakalarına karşı alınacak idari önlemler ve yasal düzenlemeler oluşturdu.

AİLE BAKANLIĞI'NDA YENİ BİRİM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurum bünyesinde yeni bir birim açılacağını duyurdu. Göktaş, toplantıdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı’mızı kuruyoruz. Böylece erken müdahale ve önleme mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlamda kadın ile aileyi karşı karşıya getirmeye çalışan söylemleri asla kabul etmiyoruz."

CEZA KANUNU VE YARGI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise toplantıda yasal mevzuat ve yargı süreçlerindeki değişikliklere değindi. Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre adli sistemde devreye alınan temel düzenlemeler şunlar:

- Kadına yönelik kasten yaralama suçu doğrudan tutuklama nedeni kapsamına alındı.

- "Israrlı takip" eylemi müstakil (bağımsız) bir suç olarak ceza kanununa eklendi.

- Mahkemelerdeki takdiri "iyi hâl" indirimi uygulamasına son verildi.

- Kadına karşı işlenen suçlarda öngörülen ceza miktarları yukarı çekildi.