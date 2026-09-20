Tahir Sarıkaya'nın 176 milyonluk para trafiği! Parti lideri ekrana çıkmak için para akıttı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına ilişkin MASAK verilerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince incelendiği öne sürüldü.

Soruşturmanın Cem Küçük'e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, hazırlanan mali veri inceleme raporunda Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemindeki hesap hareketlerinin mercek altına alındığı kaydedildi.

176 milyonluk 'izaha muhtaç' hareketin yanı sıra, YMP lideri Teoman Mutlu'nun 1 milyonun üzerinde para transferinde bulunduğu, bu tarihlerde Mutlu'nun programa çıktığı belirlendi.

236 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ

Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarına yaklaşık 101,9 milyon lira para girişi, hesaplarından ise yaklaşık 134,2 milyon lira para çıkışı gerçekleşti. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon lirayı aştığı belirtildi.

KOM analizinde, yaklaşık 69,6 milyon liralık para girişinin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu veya kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği öne sürüldü. Hesaplardan çıkan yaklaşık 106,5 milyon liralık bölümün de benzer şekilde “izaha muhtaç” olduğu değerlendirildi.

Raporda, söz konusu işlemlerin bir bölümünün Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuz olduğu iddiasına yer verildi.

KRİPTO PARA TRAFİĞİ 49 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Mali incelemede kripto para platformu Paribu üzerinden gerçekleştiği belirtilen işlemler de dikkat çekti.

Sarıkaya'nın hesabına Paribu'dan yaklaşık 21,4 milyon lira, Sarıkaya'nın hesabından ise platforma yaklaşık 27,6 milyon lira gönderildiği kaydedildi. Böylece söz konusu platformla bağlantılı para hareketlerinin toplamının yaklaşık 49 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

KIBRIS'TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFER İDDİASI

Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferlerinin de incelemeye alındığı öne sürüldü.

Sarıkaya'nın Grand Sapphire Resort'a 23 işlemde toplam yaklaşık 2,4 milyon lira gönderdiği, Merit Kıbrıs Turizm Limited'e de 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira aktardığı belirtildi.

Dosyadaki değerlendirmelerde söz konusu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğunun öne sürüldüğü öğrenildi.

YMP GENEL BAŞKANI'NDAN MİLYONUN ÜZERİNDE PARA TRANSFERİ

Rapora göre Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’dan Sarıkaya’nın hesabına 17 ayrı işlemde toplam 965 bin TL gönderildi. KOM, Mutlu’nun Sarıkaya’nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına birçok kez konuk olduğunu belirterek program tarihleri ile para transferleri arasında paralellik bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Erkan Ahmetoğlu’ndan gelen 2 işlemde toplam 400 bin TL’nin açıklamasında da Teoman Mutlu adına gönderildiğine ilişkin ibare bulunduğu kaydedildi.

Sarıkaya’nın hesabına İsmail Çanak’tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 TL giriş olduğu belirlendi. Çanak’ın Beyaz TV Program Koordinatörü olduğu belirtilen raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve transferlerin büyük bölümünde “elden alınan borç ödemesi” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

SERDAR ÖZYURT'TAN 4,5 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Raporda dikkat çeken para hareketlerinden birinin de Sarıkaya ile iş insanı Serdar Özyurt arasındaki transferler olduğu belirtildi.

Özyurt'un hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği öne sürüldü. Özyurt'la bağlantılı şirketler ve aile fertlerinden yapılan transferler de eklendiğinde tutarın 5,5 milyon lirayı aştığı kaydedildi.

EŞİNE YAPILAN TRANSFERLER DE İNCELEMEDE

Sarıkaya'nın eşine yaptığı para transferlerinin de mali incelemeye dahil edildiği belirtildi.

Rapora göre Sarıkaya'nın eşine 102 işlemde toplam 9 milyon 473 bin 100 lira gönderildi. Aynı incelemede eşinden Sarıkaya'ya da yaklaşık 11,5 milyon lira para geldiği tespit edildiği öne sürüldü.

“GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ

KOM tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, hesaplara giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu değerlendirmesine yer verildiği belirtildi.

Raporda ayrıca tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve ücretli gazetecilik geliriyle uyumlu olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

Öte yandan raporda, incelemenin MASAK'tan temin edilen ham bankacılık verileri üzerinden yapılan bir analiz olduğu ve kesin sonuca bankacılık ya da mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceğinin de belirtildiği kaydedildi.