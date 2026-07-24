Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralandı
Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun takla atması sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu'nda meydana geldi. A.A. yönetimindeki 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Savrulan kamyon orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazanın etkisiyle sürücü A.A. araçtan yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyonun yolu kapatması nedeniyle Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)