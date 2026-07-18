Çaya düşen 8 yaşındaki kardeş hayatını kaybetti, 6 yaşındaki çocuk aranıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen olayda, Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirirken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünün Kılındor mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan bölgeye çobanlık yapmak için gelen İhsan Can'ın çocukları Jiyan Can (8) ile Hilvan Can (6), aynı bölgede çobanlık yapan amcaları Feridun Can'ın yanına gitti.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle Kocasu Çayı'na düşen iki kardeş akıntıya kapıldı. Durumu fark eden amca Feridun Can, suya girerek 8 yaşındaki Jiyan Can'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Jiyan Can, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Akıntıda kaybolan 6 yaşındaki Hilvan Can'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalarda şu ana kadar Hilvan Can'a ulaşılamadı. (DHA)