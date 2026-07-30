Çatalca'da villa alevler içinde kaldı: Yangın otluk alandan sıçradı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde otluk alandan yükselen alevler, kısa süre içinde villaya sıçradı. Alevlere müdahale etmek isteyen 1 kişi hafif şekilde yaralanırken villada bulunan 1 koyun telef oldu.

VİLLA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Akşam saat 18.30 sıralarında Gökçeali Mahallesi'ndeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki villaya sıçradı.

Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi çıkan kıvılcımlar nedeniyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kolundan yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

VİLLADA BULUNAN 1 KOYUN TELEF OLDU

Öte yandan yangın nedeniyle villada bulunan 1 koyun telef oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)