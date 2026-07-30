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Halk TV Türkiye Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu

Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu

Bursa'da 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati ve Ecrin A., alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katından yükselen alevler paniğe neden oldu. Yangın çıkan dairede mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ALEVLER APARTMANDAN YÜKSELDİ

Saat 15.30 sularında Arapzade Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu - Resim : 1

EKİPLER MAHSUR KALANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alınırken apartmanda mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati ile Ecrin A. ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu - Resim : 2

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İKİ KİŞİNİN DE DURUMU İYİ

Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu - Resim : 4

Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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