Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu
Bursa'da 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati ve Ecrin A., alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katından yükselen alevler paniğe neden oldu. Yangın çıkan dairede mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ALEVLER APARTMANDAN YÜKSELDİ
Saat 15.30 sularında Arapzade Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
EKİPLER MAHSUR KALANLAR İÇİN SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alınırken apartmanda mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati ile Ecrin A. ekiplerce kurtarıldı.
İKİ KİŞİNİN DE DURUMU İYİ
Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)