Halk TV Türkiye Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu

Bursa'da korkutan yangın: Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu Bursa'da 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati ve Ecrin A., alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.