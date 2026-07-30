Canlı | Yurdun dört bir yanında yangın! Birçok kentte alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Özellikle Seydikemer, Kumluca ve Edremit'te rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

BAKAN YUMAKLI: BAZI YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ilçeleri ile Çanakkale merkezdeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yetkililer, diğer yangınlara yönelik müdahalenin sürdüğünü ve vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirtti.

İşte yangınlarda son gelişmeler...