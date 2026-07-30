Canlı | Yurdun dört bir yanında yangın! Birçok kentte alevlerle mücadele sürüyor
Canlı... Muğla, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir'de çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Seydikemer'de 121 ev, 202 kişi ve devlet hastanesi tahliye edilirken, Yalova, Kütahya ve Çanakkale merkezdeki yangınlar kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Özellikle Seydikemer, Kumluca ve Edremit'te rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
BAKAN YUMAKLI: BAZI YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ilçeleri ile Çanakkale merkezdeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yetkililer, diğer yangınlara yönelik müdahalenin sürdüğünü ve vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirtti.
İşte yangınlarda son gelişmeler...
İZMİR BORNOVA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
ALANYA'DA 45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltıldı.
3 KENTTE YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında."