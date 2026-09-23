Cani koca boşanma aşamasındaki eşinin 2 bacağını da ampute etti: Üstüne 'Sevdiğim için oldu!' dedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi 43 yaşındaki Hatice Katrancı'yı av tüfeğiyle vurarak iki bacağının da diz altından ampute edilmesine sebep olan tutuklu sanık cani koca 46 yaşındaki Veli Katrancı'nın yargılanmasına devam edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan cani koca, mahkemedeki savunmasında eşinden özür dileyerek üstüne bir de "Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak arkasındayım, böyle olmasını istemedim" ifadelerini kullandı.

KADININ İŞ YERİNDE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Cani koca Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı av tüfeğiyle vurdu.

KADIN SOL BACAĞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hatice Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Katrancı'nın sol bacağı, diz altından ampute edildi. Saçmaların neden olduğu doku ve sinir kayıpları nedeniyle sağ bacağındaki tedaviden de sonuç alınamadı. Sağ bacağı da olaydan yaklaşık 7,5 ay sonra diz altından ampute edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Veli Katrancı tutuklandı.

"YAPMA DİYE BAĞIRDIĞIM SIRADA İKİNCİ KEZ ATEŞ ETTİ"

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Veli Katrancı hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Veli Katrancı, taraf avukatları, kadın dernekleri temsilcileri ve tanıklar katıldı. Tedavisi devam eden Hatice Katrancı ise duruşmada bulunmadı.

Olayın meydana geldiği kahvehanede çalışan Hüseyin D. tanık olarak dinlendi. Hüseyin D., "Dışarıdan silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Veli Katrancı'nın elinde uzun namlulu tüfek vardı ve silahı kadının ayağına doğrulttu. Kadının diğer ayağı vuruldu. Tam 'Yapma' diye bağırdığım sırada sanık ikinci kez ateş etti ve kapıyı çarpıp çıktı. Kimseye bir şey söylemedi, tehdit etmedi" dedi.

CANİ KOCADAN SAVUNMA GELDİ

Savcının tutukluluk halinin devamını talep etmesi üzerine söz alan sanık Veli Katrancı, pişman olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Mahkemeniz ne karar verirse geçerlidir. Hatice'den bu olay nedeniyle çok özür diliyorum. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak arkasındayım, böyle olmasını istemedim"

AVUKATTAN İTİRAZ: "MANDALI DÜZELTEREK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, sanığın eyleminin 'Kasten yaralama' olarak görülemeyeceğini belirterek olayın planlı bir öldürme teşebbüsü olduğunu vurguladı:

"Olay yeri videosunda sanığın tüfeği önce ateşlemeye çalıştığı, emniyet mandalı kapalı olduğu için ilk atışı yapamadığı, mandalı düzelttikten sonra ateş ettiği sabittir. Sanığın eylemi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçudur. Müvekkilimin 2 bacağı da ampute edildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz"

MAHKEME SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının suç vasfının yaralama olarak değerlendirilmesi ve tahliye edilmesi yönündeki talebini reddetti. Dosyadaki delil durumunu göz önünde bulunduran heyet, Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına ve taburcu olması beklenen Hatice Katrancı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)