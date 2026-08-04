Canan Ergüder'den Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına Behzat Ç'li tepki! "Senaryo gerçek oldu"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından, "Behzat Ç." dizisinde "Savcı Esra" karakterine hayat veren Canan Ergüder'den destek paylaşımı geldi.

Rol arkadaşının tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canan Ergüder, yaşanan süreç karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü oyuncu, birlikte oynamaları gereken bir sahneyi tek başına çekmek zorunda kaldığını belirtti.

"SENARYO GERÇEK OLDU, GERÇEK DE SENARYO"

Ergüder, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Son birkaç gündür 'gerçeklik' teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu. Merak etme, ordaydın ama... Esra Behzat oldu, Behzat Esra. Çok garipti. Gerçeklikten uzak bir o kadar da yakın. Hissettiklerimi tam olarak yazamıyorum yansıtamıyorum. Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi... Çok üzgünüm.

Canım Elvin, Derin, Ömer ve Erdal, size bu zorlu yol için metanet diliyorum."

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN AÇIĞA ALDIĞI KİŞİ ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞ

Erdal Beşikçioğlu’nun, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Serkan Kozan’ı zimmetten dolayı açığa aldığı, hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kozan ikinci etkin pişmanlık ifadesini, Beşikçioğlu gözaltına alındıktan bir gün sonra verdi.

Mart ayında Etimkent A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kozan daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 12 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde iki ayrı

ifade verdi. Bu ifadelerde özellikle belediyedeki bazı ihaleler, mali işlemler ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Beşikçioğlu ifadesinde Serkan Kozan’ın iddialarına dair şunları söyledi:

"Belediye başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca herhangi bir ihalede talimat vermedim, yönlendirmede de bulunmadım, keza sorumluluk ve yetki alanımda da değildir. Serkan Kozan isimli şahsın hakkımdaki beyanlarının sebebi yukarıda detaylı açıkladığım üzere şahsın yapmış olduğu usulsüzlükleri tespit edip şahıs hakkında iç denetim ve teftiş sonrası suç duyurusunda bulunmam ve açığa almamdan kaynaklı, düşmanlık beslemesinden kaynaklı beyanlardır."