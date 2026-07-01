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Halk TV Türkiye Çanakkale'de yıldırım düşme anı kamerada! Mezarlıkta yangına sebep oldu

Çanakkale'de yıldırım düşme anı kamerada! Mezarlıkta yangına sebep oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında mezarlıktaki bir selvi ağacına yıldırım düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ağaçta yangın meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Yıldırım düşme anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada hızla paylaşılan ve yoğun ilgi gören görüntülerle ilgili olarak, yıldırımın düştüğü noktada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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