İstanbullulara şemsiyeleri açtıracak uyarı! AKOM yağmurun geleceği tarihi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporu, İstanbul'da bunaltan havaların ardından sıcaklıkların düşeceğini ortaya koydu. Kentte halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 31 ila 33 derece aralığında ölçülen hava sıcaklıklarının, hafta sonuyla birlikte hissedilir derecede düşmesi tahmin ediliyor. Değerlendirmelere göre, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların 28 derece civarına kadar inerek mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK ALARMI

Hazırlanan raporda hafta sonu İstanbul'u yağışlı havanın etkisi altına alması bekleniyor. Hafta boyunca İstanbul'da herhangi bir yağış beklenmezken gökyüzünün genel olarak güneşli ve açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak, 4 Temmuz Cumartesi günü için vatandaşları uyaran AKOM, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağını bildirdi.