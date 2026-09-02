Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çanakkale'de katliam gibi kaza: Araba 4 kişilik aileye çarptı 5 yaşındaki Masal kurtarılamadı

Çanakkale'de katliam gibi kaza: Araba 4 kişilik aileye çarptı 5 yaşındaki Masal kurtarılamadı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybederken, baba, anne, kız kardeş ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çanakkale'de katliam gibi kaza: Araba 4 kişilik aileye çarptı 5 yaşındaki Masal kurtarılamadı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAZA

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ MASAL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü O.D., aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve 5 yaşındaki Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaldırımdaki vatandaşları eze eze üzerlerinden geçmiş! Beykoz'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktıKaldırımdaki vatandaşları eze eze üzerlerinden geçmiş! Beykoz'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş şekli ve sorumluluk konusunda soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale Trafik Kazası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro