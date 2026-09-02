Çanakkale'de katliam gibi kaza: Araba 4 kişilik aileye çarptı 5 yaşındaki Masal kurtarılamadı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAZA

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ MASAL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü O.D., aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve 5 yaşındaki Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş şekli ve sorumluluk konusunda soruşturma sürüyor.

(DHA)