Çakırözer’den NATO tutuklularına ziyaret: Varolmayan örgütün lideri sayıldılar

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Oya Lale Arslan, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan öğrenci ve hak savunucuları ile YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çakırözer, tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savundu. Çakırözer, gazeteci Oya Lale Arslan’ın YouTube yayınları gerekçe gösterilerek tutuklandığını belirterek, “Yaptığı tek şey gazetecilik. Gazetecilik suç değildir” dedi.

ARSLAN: YAPTIĞIM TEK ŞEY GAZETECİLİK

Çakırözer’in aktardığına göre gazeteci Oya Lale Arslan, tutukluluğuna gerekçe gösterilen yayınların üç-dört yıl önce YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayınlar olduğunu söyledi.

Arslan, mesajında gazetecilik yaptığını belirterek, terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yapmadığını ifade etti. Arslan, tutukluluğunun sona ermesini ve ailesine kavuşmayı istediğini dile getirdi.

NATO ZİRVESİ SONA ERDİ, TUTUKLULUKLAR SÜRÜYOR

Çakırözer, NATO Zirvesi öncesinde “potansiyel protestocu” oldukları iddiasıyla tutuklanan öğrenci ve hak savunucularının mesajlarını da kamuoyuyla paylaştı.

İnsan Hakları Derneği yöneticisi Tuğba Kahraman, yaklaşık üç aydır tutuklu olduğunu belirterek, dosyasında somut delil bulunmadığını savundu. Kahraman, NATO Zirvesi’nin sona ermesine rağmen tutukluluğunun devam etmesine tepki göstererek serbest bırakılmayı beklediğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi öğrencisi Şevin Özden ise tutukluluk nedeniyle eğitim hayatlarının aksadığını söyledi. Sınavlara katılamadıkları için bazı öğrencilerin dönem kaybı yaşadığını belirten Özden, duruşmaların eylül sonu ve ekim ayına bırakıldığını aktardı.

Özden, tutukluluk sürecinin öğrencilerin özgürlüklerinin yanı sıra eğitim ve aile hayatlarını da olumsuz etkilediğini belirterek özgürlük talebinde bulundu.

ÖZALPER İÇİN “SİYASİ OPERASYON” İDDİASI

Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile de görüştü.

Özalper’in tutuklanmasının siyasi nedenlere dayandığını öne süren Çakırözer, Özalper’in “var olmayan bir örgütü kurmak ve yönetmekle” suçlandığını iddia etti. Çakırözer, söz konusu yapıya ilişkin savcılık aşamasında somut bir delil ortaya konulmadığını savundu.

Özalper’in tutukluluğunu “siyasi operasyon” olarak nitelendiren Çakırözer, “İlksen Başkanımıza derhal özgürlük istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAKIRÖZER: NATO TUTUKLULUĞU ARTIK BİTMELİ

NATO Zirvesi’nin 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesine rağmen, zirve öncesinde tutuklanan bazı öğrenci ve sivil toplum temsilcilerinin cezaevinde tutulmaya devam ettiğini belirten Çakırözer, tutukluların 29 Eylül’de hakim karşısına çıkmasının beklendiğini söyledi.

Tutuklulukların eğitim, aile ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Çakırözer, öğrencilerin derslerinden ve okullarından uzak kaldığını, bazı tutukluların ise ailelerinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.

Çakırözer, duruşma tarihinin beklenmemesi gerektiğini savunarak, “Bu öğrenciler, bu yurttaşlar derhal serbest kalmalıdır. İnsanımıza yaşatılan ‘NATO tutukluluğu’ rezaleti artık bitmelidir” çağrısında bulundu. (ANKA)