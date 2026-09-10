Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme: Şortunda erkek DNA'sı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran 2000 tarihinde elde edilen tüm bulguları ve Çağla Tuğaltay’ın kıyafetlerini gelişmiş kriminal teknolojilerle incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu’na iletti.Adli Tıp raporuna göre, maktulün olay günü giydiği şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait DNA izine rastlandı.

İnceleme sonucunda; şortun bel lastiği bölümünden ve paça kısmından izole edilen DNA profillerinin birbiriyle tam uyum gösterdiği bildirildi. Bu örneklerin, 2013 yılında Çağla Tuğaltay’ın tırnak altından alınan erkek DNA’sı ile de birebir eşleştiği kayıtlara geçti. Cinayet Büro Amirliği, kimliği henüz saptanamayan bu DNA profilinin sahibini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Şişli Fulya’daki cinayet mahallinde yeniden keşif icra edilirken, geçmişte kayda geçen tüm şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirmeye alındı.

NE OLMUŞTU: 5 HAZİRAN 2000'DEN BUGÜNE ADIM ADIM CİNAYET DOSYASI

Soruşturma dosyasına giren olay yeri tespitlerine göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde Mecidiyeköy Fulya’daki evine okuldan yalnız döndü. Daire kapısında herhangi bir zorlama olmaması, saldırganın Çağla ile birlikte içeri girdiğini ya da gizlice arkasından sızdığını gösterdi. Fail, ses çıkarmamak amacıyla ayakkabılarını çıkararak doğrudan mutfağa yöneldi. Mutfak halısındaki bozulmalar, Tuğaltay’ın saldırgana karşı uzun süre fiziksel direnç gösterdiğini kanıtladı.

Saldırgan, Çağla Tuğaltay’ı boğazını keserek öldürdükten sonra cansız bedeni odasına sürükledi, ardından ellerini mutfakta yıkayıp ikameti terk etti. Evden hiçbir değerli eşyanın ya da maktulün cep telefonunun alınmadığı belirlendi. Tuğaltay’ın cansız bedenini, kızına ulaşamayan anne Gülnur Tuğaltay’ın ricası üzerine daireyi kontrol eden komşusu Nilgün Ç. ve oğlu Yasin Ç. buldu.

Dönemin DNA teknolojisinin yetersiz kalması sebebiyle ilk yıllarda somut bir fail tespit edilemedi. 2008 yılında evde bulunan bir sigara izmariti dönemin yeni teknolojisiyle Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. İzmaritteki genetik profilin anne Gülnur Tuğaltay’a ait olduğu ortaya çıktı; annenin cinayet anında diş hekiminde bulunduğu doğrulandığı için bu inceleme dosyada bir ilerleme sağlamadı.

TIRNAK ARASINDAKİ DİRENÇ İZİ VE 20 YILLIK ZAMANAŞIMI ENGELİ

Dosyanın yeniden açıldığı 2013 yılında, muhafaza edilen kıyafetler ve kan örnekleri tekrar kriminal teste tabi tutuldu. Yapılan incelemede, Çağla Tuğaltay’ın sol el tırnaklarının birinin altında yabancı bir erkeğe ait DNA profili izole edildi. Bu profil, Çağla’nın faille boğuştuğunu somutlaştırdı. Uzun süre bir numaralı şüpheli olarak dosyada yer alan komşu Yasin Ç. ile diğer apartman sakinlerinin DNA örnekleri bu bulguyla karşılaştırıldı; hiçbir eşleşme çıkmaması üzerine bu şahıslar hakkındaki şüpheler elendi.

Cinayetin üzerinden 20 yılın geçtiği 4 Haziran 2020’de dosya, Türk Ceza Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca zamanaşımına uğrama ve 5 Haziran itibarıyla tamamen kapanma aşamasına geldi. Ailenin başvuruları ve itirazları üzerine yasal sürenin bitimine 1 gün kala İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Olay döneminde apartmanda kapıcılık yapan şahsın resmi ifadesi alınarak kendisinden kan örneği talep edildi. Şüpheli sıfatıyla yürütülen bu adli işlem, kanunen zamanaşımı süresini kesti ve dosyanın işlemden kaldırılmasını engelledi.

196 ÜLKEDE ARAMA VE FETHİ KABİR İŞLEMLERİ

Nisan ve Mayıs 2026 döneminde özel faili meçhul birimi soruşturmayı genişletti. Eldeki yabancı erkek DNA profili, uluslararası düzeyde taranması için Interpol aracılığıyla 196 ülkenin emniyet birimlerine iletildi.

Ailenin başvurusu doğrultusunda savcılık, cinayetin işlendiği tarihte aynı binada veya mahallede ikamet eden fakat sonraki yıllarda vefat eden 5 eski şüphelinin mezarlarının açılmasına (fethi kabir) hükmetti. Mayıs 2026’da şüphelilerden Lütfi Şerbetçi ve Ahmet Baki Mertgenç’in kabirleri açılarak doku ve kemik örnekleri alındı. Elde edilen son şort bulgusu ve Adli Tıp raporuyla birlikte savcılık, tırnak altı ve kıyafetteki ortak DNA’nın kime ait olduğunu belirlemek üzere karşılaştırma işlemlerine devam ediyor.