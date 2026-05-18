Son Dakika | Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişme: Komşusunun mezarı açıldı

İstanbul-Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay evinde ölü bulundu.

DNA ÖRNEĞİ VAR

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemeler sonucunda ev kapısında zorlama izine rastlanılmadı. Çağla'nın tırnak altında katile ait olduğu düşünülen DNA örneğine rastlanıldı ve yabancı birine ait 3 parmak izi bulundu.

26 yıldır katili ya da katilleri bulunamayan Çağla'nın dosyası faili meçhul cinayetler kapsamında yeniden açıldı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA'sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı.

AİLE TALEP ETTİ

Aile, o dönem komşuları olan ve öldüğü bilinen 4 kişi hakkında fethi kabir talebinde bulundu.

MEZAR AÇILDI

Ailenin fethi kabir talebinin ardından Çağla Tuğaltay'ın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı. Mezarda örnek alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'daki evlerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Evde yapılan incelemelerde katile ait olduğu düşünülen DNA örneklerine ve parmak izlerine rastlanıldı.

Öte yandan cinayetin işlendiği gün kapıda zorlama olmaması dikkat çeken bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Cinayet sırasında evde veya apartmanda kimsenin yabancı birini görmemesi ve şüphe çekici bir ses duyulmaması, soruşturmadaki diğer en büyük düğümlerden biri.

Delil yetersizliği nedeniyle yıllarca çözülemeyen dava, zamanaşımı süresi dolmadan, 2019 yılında faili meçhul cinayet statüsünden çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı.