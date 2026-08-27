Büyükçekmece'de kıraathaneye kurşun yağmuru
Büyükçekmece'de motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kıraathaneye düzenledikleri silahlı saldırıda 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar kaçarken, aynı kıraathaneye geçen hafta da benzer bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle geldikleri kıraathanenin önünde durarak içeride bulunanlara ateş açtı.
MİMAROBA'DA KIRAATHANEYE SALDIRI
Saldırıda 3 kişi yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Geçen hafta da aynı kıraathaneye motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(DHA)