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Halk TV Türkiye Motosikletle gelip eve kurşun yağdırdılar: Polis her yerde arıyor

Motosikletle gelip eve kurşun yağdırdılar: Polis her yerde arıyor

Ataşehir'de bir gecekonduya motosikletli ve kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Evin duvarlarına isabet eden mermiler nedeniyle can kaybı yaşanmazken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Motosikletle gelip eve kurşun yağdırdılar: Polis her yerde arıyor

Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir gecekonduya, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Motosikletle gelen ve kask takan şüpheli, evin bulunduğu adrese ateş açtı.

FERHATPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI

Saldırı sonucunda evin duvarlarının çeşitli noktalarına mermiler isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, sokağı şeritle kapatarak çevrede incelemelerde bulundu.

CAN KAYBI YOK, GEÇMİŞTE DE HEDEF ALINMIŞ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak edinilen bilgilere göre, söz konusu gecekondunun daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

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POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin çalışmalar sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ataşehir Silahlı Saldırı
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