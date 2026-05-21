Butlanın faturası çok ağır! 1 saatte 9 milyar dolar buhar oldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar vermesi dünya basınında da geniş yer buldu.

ABD merkezli Bloomberg, mutlak butlan kararını manşetine borsaya etkisini vurgulayarak “Türkiye’de mahkeme muhalefet liderini görevden aldı, piyasalarda sert satış dalgası başladı” başlığıyla taşıdı.

Bloomberg’in haberinde “Türkiye’de bir mahkeme, ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin görevden alınmasına hükmetti. Dönüm noktası niteliğindeki kararın, siyasi huzursuzluk ve piyasalarda yeniden çalkantı riskini artırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar üzerindeki kontrolünü güçlendirebileceği değerlendiriliyor.” ifadeleri yer aldı.

Karar sonrasında yabancıların çıkışı da çok hızlı oldu. Ekonomistlerin verdiği rakamlar kelimenin tam anlamıyla buhranı işaret ediyor.

17.40'ta haberin duyulmasıyla borsada düşüş yüzde 6'ya çıktı, hemen devre kesici uygulandı.

Ekonomist Rıfat Gencal, mutlak butlan kararı sonrası 10 milyar doların buharlaştığını söyledi.

İris Cibre ise 9 milyar doların buhar olduğunu yazdı. Cibre, "İlk 1 saatte 7 MLR USD - Sonrasında 2 MLR USD daha... Yine başlayacağız TCMB net altın, lokal swap, NDF takip etmeye Yazık değil mi, gerçekten, yazık Bakan ve MB Başkanı Londra'da ne anlatacak yatırımcıya şu an merak ediyorum..." dedi...

RİSK PRİMİ UÇTU

Butlan kararı sonrası Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi bir günde yaklaşık yüzde 4,4 artarak 257 seviyesine çıktı. Kararın ardından yatırımcılar hızla riskten kaçarken, siyasi belirsizlik ekonomiye doğrudan fiyatlandı.

Bloomberg ekranlarına yansıyan verilere göre Türkiye CDS’i gün içinde 243-245 baz puan bandında yatay seyir izlerken, kararın ardından akşam saatlerinde sert şekilde yükseldi. CDS primi kısa sürede 257 seviyesine kadar çıkarak günü yaklaşık 10,8 baz puan artışla tamamladı. Yükseliş oranı ise yüzde 4,4 oldu.

CDS, bir ülkenin borcunu geri ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyetini gösteriyor. Bu göstergedeki yükseliş; Türkiye’nin dış borçlanma maliyetinin artabileceği, yabancı yatırımcı algısının bozulabileceği ve ekonomi üzerindeki baskının güçlenebileceği anlamına geliyor.