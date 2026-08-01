Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Öyle bir yetkisi yok

Butlan kararının ardından yönetim krizinin sürdüğü CHP'de bu kez gözler İstanbul İl Başkanlığı'na çevrildi. Parti kulislerine yansıyan iddialara göre, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'nda "çağrı heyeti yetkilisi" sıfatıyla görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevden alınması gündeme geldi. Tekin ise 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu belirterek rest çekti.

İddialar, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından daha da güç kazandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine MYK'da bu başlığın değerlendirildiğini belirterek, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.

"ÖRGÜTÜMÜZÜ ORGANİZE EDECEK BİRİNİ ATAYABİLİRİZ"

İddiaya göre MYK toplantısında gündeme geldiğini belirten parti kurmayları, Gürsel Tekin ve çağrı heyeti üyelerinin görevlerinin mahkeme kararıyla kesinleştiğini hatırlatarak, "Gürsel Tekin’in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin’i görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz" dedi.

"O TAVIRLAR KEMAL BEY’İ KÖTÜ DURUMA SOKTU"

Tekin’in İstanbul’da gerçekleştirilen ve Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı üye katılım törenindeki davranışlarının hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu’nda rahatsızlık yarattığını vurgulayan kurmaylar, "Gürsel Tekin'in oradaki tavırları bizi rahatsız etti. Genel başkanımız doğrudan söylemedi ancak o da rahatsız olmuş. O günkü tavırları çok kötüydü. Eminiz o da pişman olmuştur sonrasında. Ancak o tavırlar Kemal Bey’i kötü duruma sokma anlamına geldi" değerlendirmesini yaptı.

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görev değişikliği talebi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Yerine ise Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atanmasının planlandığı öne sürüldü.

TEKİN'DEN YANIT

Gürsel Tekin ise görevden alındığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Tekin, 16 Ekim'de görülecek dava tarihine kadar görevini sürdürdüğünü belirterek, yetkinin kendisinde olduğunu savundu.

"BÖYLE BİR YETKİSİ YOK"

Hadi Özışık, Gürsel Tekin ile konuştuğunu ve "Beni İl Başkanlığı görevime beni tayin eden mahkeme kararı verebilir. Genel Merkez'in böyle bir yetkisi yok" dediğini aktardı. (ANKA)