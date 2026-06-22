Butlancı Berhan Şimşek'ten tutuklu Ekrem İmamoğlu'na: Bir eli yağda, bir eli balda

Butlancı isimlerden Berhan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in etkili olduğunu iddia etti. İmamoğlu'nun seçim sürecinde hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hem de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için hazırlık yaptığını savunan Şimşek, "Bir eli yağda, bir eli baldaydı" ifadelerini kullandı.

Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile göreve geri dönen isimlerden Berhan Şimşek, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Kurultay sürecinde divan başkanının görevini terk ettiğini öne süren Şimşek, "Divan Başkanı'nın görev yerinden ayrılmaması gerekirken Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'a gitti. Ayrıca iki tur arasında bulunması gereken süre şartına da uyulmadı. Bu durumlar kurultayın iptali için yeterli gerekçelerdi" dedi.

Şimşek şunları söyledi:

"Eğer biz isteseydik bu kurultayı daha önceden iptal ettirebilirdik. Kurultay'da Divan Başkanı divanı terk edemez. Sayın İmamoğlu, bırakın divanı terk etmeyi, İstanbul'a gitti. İki tur arasında en az üç saat olması gerekirken buna riayet edilmedi. Bu iki olay kurultayı iptal ettirmek için yeterliydi. İki gün sonra Sayın Genel Başkan, makamı Özgür Özel'e teslim etti. Çok üzgünüz, parti bu hale geldiyse, partiyi bu hale getiren arkadaşların aymazlığıdır. Bizim partimizde hiçbir zaman akçeli işler dönmemiştir."

İMAMOĞLU VE AKŞENER'İ SUÇLADI!

Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in etkili olduğunu iddia etti.

"Hain olan onlar, arkadan hançerleyen onlar. Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin arkasında olan iki isim Ekrem Bey ve Meral Hanım'dır. Bunlar kurultayı alamasaydı ayrılıp parti kuracaklardı. Bunlar bu partiden ayrılır giderse, birilerinin projesidir, adınız kadar emin olun. Bunlara parti kurduracaklar. Bölen biz değiliz, bölen onlar olacak. Kimlerle vals yaptıklarını biliyoruz. Mutlak butlanın buraya gelmesi kendilerinin çizip oynadıkları bir hadisedir."

"İMAMOĞLU'NUN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığı hakkında sözlerini sürdüren Şimşek, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için, "Bir eli yağda, bir eli de balda. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hem Cumhurbaşkanı adayı yardımcısıydı" dedi.

Şimşek şöyle konuştu:

"Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını kaybetmesinin arkasında yatan gerçek, iki isimdir. Ekrem Bey ve Meral Akşener'dir. Bu nettir.

Sen Ekrem Bey... Kemal Bey'in seçiminden önce Zoom toplantılarını başlatıyorsun. İşi hazırlıyorsun. Niye? Çünkü bir eli yağda, bir eli de balda. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hem Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı.

Kendileri kurguyu şöyle yapıyorlar; 'Kardeşim seçilirsek, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyız hem Cumhurbaşkanı Yardımcısıyız. Seçilemezsek Daha karga hayata merhaba demeden değişim deriz.'"

31 Mart yerel seçimlerinde CHP lideri Özgür Özel'in elde ettiği başarıya da değinen Şimşek, bu sonucun temelinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü "helalleşme" siyasetinin bulunduğunu iddia etti. (ANKA)