Butlana yakın iktidar medyası duyurdu: Kılıçdaroğlu Özel'i görevden alacak

CHP'de butlan kararının ardından yaşanan polemikler sürerken, Kılıçdaroğlu'na ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'den dikkat çeken bir kulis iddiası geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan Mustafa Yavuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP'nin lideri Özgür Özel ile grup başkanvekillerini görevden alacağını öne sürdü.

Bu görevlere geçici atama yapılmayacağını, pazartesi günü ise CHP TBMM Grubu'nda yeni grup yönetimini belirlemek üzere seçim gerçekleştirileceği iddia edildi.

YENİ İSMİ AÇIKLAMADILAR

Yavuz'un iddialarının ardından Mehmet Faraç da söz konusu iddiayı destekleyerek, Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanının belirlendiğini savundu. Faraç, ismini açıklamadığı kişinin CHP'nin "çok köklü bir ismi" olduğunu ileri sürdü.