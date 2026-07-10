Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında, asılan Ekrem İmamoğlu posteri indirildi. Pankartın yerine atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine bazı partililer gece saatlerinde il binasına giderek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Yaşanan gerginliklerin ardından polis binayı bastı.

PARTİLİLERDEN TEPKİ

CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il binasında olduklarını belirterek, "Buradayız, irademize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özimer, açıklamasında şunları kaydetti:

"An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız, kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık. Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz."

ÇEVİK KUVVET BİNAYA GİRDİ

Çağrı heyetinin çevik kuvvet ekiplerini davet ettiğini öne süren Özimer, bazı partililerin il binasına girişinin engellendiğini belirtti. Özimer, "Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi. Biz üçüncü katta nöbetteyiz" açıklamasında bulundu.

İl Başkanlığı'na gelen Özgür Çelik ise, "Bir avuç zavallıya teslim olmuşlar, sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesini veriyoruz. Bu işe polisin alet olmasına müsaade etmeyin. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Biz sizin vicdanınızın bu işi kabul etmediğini biliyoruz. Sizi öne sürüyorlar, kaçıp kayboluyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

(ANKA)