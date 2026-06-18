Butlan YDK'sından çifte karar: Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırıldı, 8 vekilin itirazı reddedildi

Butlan yönetimindeki CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Ancak aynı dosya kapsamında tedbire itiraz eden 8 CHP’li milletvekilinin başvurusu reddedildi.

CHP’de “mutlak butlan yönetimi” tarafından ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen milletvekillerine ilişkin yeni bir karar çıktı Gökhan Günaydın hakkında uygulanan tedbir kararı kaldırılırken, diğer 8 milletvekilinin tedbire yönelik itirazları reddedildi.

UNVANLARI KALDIRILMIŞTI!

Ali Mahir Başarır ve Günaydın’ın unvanı daha önce TBMM’nin resmi internet sitesinden kaldırılmıştı. Kararın ardından Gökhan Günaydın’ın Grup Başkanvekilliği görevine devam edip etmeyeceği konusunda Meclis İçtüzüğü'ne göre karar verilecek. İhracı istenen bir diğer Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itirazı ise reddedildi.

YDK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP’li Süleyman Bülbül, Günaydın hakkında tedbirin oy birliğiyle kaldırıldığını, diğer milletvekillerinin itirazlarının ise 10’a karşı 3 oyla reddedildiğini söyledi.

8 MİLLETVEKİLİNİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Süleyman Bülbül, YDK’da Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun tedbire itiraz dosyalarının da görüşüldüğünü açıkladı.

Bülbül, “Tedbire itiraz dosyalarında Gökhan Günaydın, oy birliğiyle tedbirin kaldırılması kararı verildi. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın tedbire yönelik itirazları 10'a karşı 3 oyla reddedildi” dedi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Bülbül, kendisiyle birlikte Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar’ın karara muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

Bülbül, muhalefet şerhinde tedbir kararlarının usule ve CHP Tüzüğü’ne aykırı olduğunu savundu. Bülbül, “Yetkisiz ve göreve başlamamış bir MYK bulunmaktadır. Bu nedenle YDK'ya gönderilen disiplin dosyaları yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

“PARTİ MECLİSİ KARARI OLMADAN SEVK EDİLEMEZ”

Bülbül, CHP Tüzüğü’ne göre milletvekilleri hakkındaki disiplin süreçlerinde Parti Meclisi kararının gerekli olduğunu söyledi.

Bülbül, “Bir milletvekili, Parti Meclisi dışında bir organ tarafından disipline sevk edilemez” dedi.

Süleyman Bülbül, 8 milletvekilinin tedbire yönelik itirazlarının kabul edilmesi gerektiğini belirterek, tedbirlerin devamına karar verilmesini Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na ve CHP Tüzüğü’ne aykırı bulduklarını ifade etti.

Bülbül, “Bu nedenle biz 3 arkadaş; Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar, bu verilen 8 arkadaşımız hakkında tedbirin devamına yönelik karara muhalefet şerhi düştük” dedi.