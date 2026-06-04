Son Dakika | Butlan CHP'sinin YDK Başkanlığı'na TGRT'ye teşekkür eden isim atandı

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından CHP lideri Özgür Özel ve yönetimi görevden tedbiren uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi.

TGRT'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!

CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun talebiyle polis eşliğinde tahliye edilmesinin ardından bir bayramlaşma programı düzenlenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı iktidara yakın medya kuruluşları tarafından saniye saniye canlı yayınlanmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bayramlaşma etkinliğinde iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT’ye açıklamalarda bulunmuştu.

Polat, TGRT’ye ve Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e teşekkür ederek, “Bu süreçteki emeklerinizden dolayı size ve sizin ekibinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız” demişti.