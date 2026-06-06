Butlan destekçisi Orhan Sarıbal Halkevleri'nden ihraç edildi

Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilen Orhan Sarıbal Halkevleri'nden ihraç edildi.

Halkevleri, butlan kararının ardından ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grupla birlikte hareket eden ve aynı zamanda kurumun Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyesi olan Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatmıştı. Kurum, Sarıbal'ın tutumunu "Saray iktidarının işbirlikçiliği" olarak nitelendirmişti. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilen Orhan Sarıbal için Halkevleri kararını verdi.

İHRAÇ EDİLDİ

Halkevleri'nin 29. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara'da Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurulda Orhan Sarıbal'ın durumu da gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Sarıbal'ın Halkevleri üyeliğinden ihraç edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece CHP'deki "mutlak butlan" sürecinde Kılıçdaroğlu'na destek veren Sarıbal, uzun yıllardır üyesi olduğu Halkevleri'nden oy birliğiyle ihraç edilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Sarıbal, yurtiçi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlenmişti.

Halkevleri, CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grupla birlikte hareket eden ve aynı zamanda kurumun Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyesi olan Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatmıştı.

Sarıbal ile ilgili şu açıklamada bulunulmuştu:

"Köylülerin ve tarım emekçilerinin mücadelelerinde, doğa ve yaşam savunmasında omuz omuza verdiğimiz için GYK listemizde yer alan üyemiz CHP milletvekili Orhan Sarıbal’ın, dün yaşanan olaylar sırasında ’mutlak butlan’ kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiği görülmüştür. Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız ’işbirlikçiliktir’; izahı, mazereti, kabul edilebilirliği yoktur.

Bir demokratik kitle örgütü olarak Halkevleri’nin işleyişi, üyeliği ve kurullarının şekillenişi, mücadele ilkeleriyle hayata geçer. Mücadele ilkelerimizle çelişen hiçbir tutum, bu tutumları sergileyen hiçbir kişi Halkevleri’nde varlığını sürdüremez. Örgütümüz bu konuda gerekli süreçleri işletecek ve somut adımlar atacaktır."