Butlan CHP'sinde TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak oldu

Özgür Özel'in 90 milletvekili ile birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından butlan CHP'si bugün 44 milletvekilinin 39'u ile toplandı.

Yargının "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni grup yönetimini belirlemek ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere CHP milletvekilleriyle bir araya geldi.

5 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Yurt dışında bulunan bazı milletvekilleri ise mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.

Grup başkanlığı için Faik Öztrak ile Gürsel Erol aday oldu. Yapılan ilk tur oylamada Gürsel Erol 19, Faik Öztrak ise 18 oy aldı. İkinci turda ise Öztrak 21 oya ulaşırken, Erol 17 oyda kaldı.

GÜRSEL EROL YARIŞTAN ÇEKİLDİ

İkinci tur oylamasının ardından Gürsel Erol adaylıktan çekildi. Bu gelişmenin ardından Faik Öztrak, butlan yönetimindeki CHP'nin yeni TBMM Grup Başkanı oldu.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE BELLİ OLDU

Grup Başkanvekilliğine, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli seçildi.