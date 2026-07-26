Katılım törenine paralı figüran haberi ayar bozdu! Gürsel Tekin haberi yapanlara hakaret dinletti

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in cast ajansı üzerinden ücretli figüran olarak butlan yönetimindeki CHP'nin katılım törenine sızmasıyla ortaya çıkan tabloyu "FETÖvari kumpas" diyerek reddeden ve gazetecileri yargıyla tehdit eden kayyum Gürsel Tekin, muhabirlerin törene sızdığını bizzat doğrularken; kameralar önünde haberi yapanları hedef alan ağır hakaretler içeren bir ses kaydı dinletti.

"HER İFTİRANIZDA SİZİ YARGIYA GÖTÜRECEĞİM!"

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum Gürsel Tekin, kameralar karşısına geçerek makemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törene "cast ajansından paralı figüran getirildiği" haberlerine yanıt verdi. Katılımcıların sicilini araştıramayacaklarını ve gelenlerin isim listesini güvenlik amacıyla istediklerini savunan Tekin, haberi yapan gazetecileri ve kurumları yargıyla tehdit etti:

"Doğal olarak yapılması gereken tek şey var; iki kişi bilebilir: Bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. Devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk... Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa Sayın Savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz! Bu kurulan tezgah, FETÖ vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.

Her iftiranızda sizi yargıya götüreceğim! Her iftiranızda... Bugüne kadar götürmedim ama bu saatten sonra hepinizi götüreceğim, hiç kusura bakmayın."

MUHABİRLERİN İÇERİDE OLDUĞUNU DOĞRULADI HAKARET DOLU KAYDI DİNLETTİ

Gazetecilerin "ücretli figüran" olarak organizasyonun içine girmesi konusuna da değinen Tekin, muhabirlerin alanda olduğunu doğruladı. Ardından, bir partiliden geldiğini söylediği ve haberi yapan gazetecilere yönelik ağır hakaretler içeren ses kaydını basın mensuplarına dinletti.

Tekin'in gazetecilere dinlettiği ses kaydında şu ifadeler yer aldı:

"Başkanım, bizim ekibimizden çok şükür bir kuruş para alan kimse yoktur. Alansa namussuzdur, şerefsizdir. BirGün gazetesinden bu haberi kim yapmışsa en adi şerefsizdir. Hepimizin sesi soluğu kısılmış bağırmaktan... Kim 1 lira para almışsa en namussuzudur, en şerefsizidir, en adisidir."

"BEYANLARI ESAS SAYARIZ"

Bu kaydın ardından Tekin, "Şimdi vallahi yani biz beyanları esas sayarız. Yani ağzımızdan çıkan her beyan bizim için çok geçerlidir. Bizim böyle kirli tezgahlarla işimiz olmaz" diyerek iddiaları kapattı.