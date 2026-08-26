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Halk TV Türkiye Butlan CHP’si ihracını istemişti: Selin Sayek Böke'den YENİ Parti vurgusu

Butlan CHP’si ihracını istemişti: Selin Sayek Böke'den YENİ Parti vurgusu

Butlan CHP'sinde 49 ismin kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmesinin ardından Selin Sayek Böke'den ilk açıklama geldi. Karara tepki gösteren Böke, "Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

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Butlan CHP’si ihracını istemişti: Selin Sayek Böke'den YENİ Parti vurgusu
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Butlan CHP'sinde aralarında seçilmiş parti yöneticileri ve eski milletvekillerinin de yer aldığı 49 ismin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. Disipline sevk edilen isimler arasında bulunan Selin Sayek Böke, alınan karara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

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Sevk kararı alınan listede, son kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) seçilen Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahattin Bahadır Erdem, Aylin Nazlıaka, Yankı Bağcıoğlu ve Polat Şaroğlu gibi partinin yöneticileri yer alıyor.

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“MİLLET, İKTİDAR İÇİN YENİ BİR YOL AÇTI”

Hakkındaki ihraç talebinin ardından açıklama yapan Selin Sayek Böke, "Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir. Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Butlan CHP’si ihracını istemişti: Selin Sayek Böke'den YENİ Parti vurgusu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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