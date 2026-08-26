Son dakika | Butlan CHP'sinden 49 partiliye ihraç istemi: Selin Sayek Böke de aralarında

Butlan CHP’si Parti Meclisi, parti üyelikleri devam ederken başka bir partinin propagandası yaptıkları belirtilen ve önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen 49 kişinin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesine karar verdi.

KARARI MÜSLİM SARI AÇIKLADI

49 kişi hakkındaki disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin karar, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından duyuruldu. Müslim Sarı, "Herkesin Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliği içinde bu kimliğe zarar vermeden siyaset yapabileceğini, bunları izlediğimizi tahmin ediyorum. Takip ettiğimizi, partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönük çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik. Bugün biz Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisinin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclisi üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşları hâlâ Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulundukları hâlde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz" dedi.

BAŞKA BİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEDİKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Parti Meclisi’nin kararında, söz konusu isimlerin CHP üyelikleri devam ettiği sırada başka bir siyasi partiyi destekledikleri belirtildi. Önceki dönemlerde CHP içerisinde farklı görevlerde bulunan 49 isimle ilgili disiplin sürecinin YDK tarafından değerlendirileceği bildirildi.

YDK’YA SEVK EDİLEN İSİM LİSTESİ

1. Ali Abbas Ertürk

2. Asiye Ergül

3. Aylin Nazlıaka

4. Bahattin Bahadır Erdem

5. Barış Övgün

6. Bedirhan Berk Doğru

7. Berk Kılıç

8. Burcu Mazıcıoğlu

9. Canan Taşer

10. Cansel Çiftçi

11. Ecevit Keleş

12. Elif Leyla Gümüş

13. Emine Uçak Erdoğan

14. Güldem Atabay

15. Hikmet Erbilgin

16. İlhan Cihaner

17. Kerim Rota

18. Kübra Gökdemir

19. Mahir Yüksel

20. Melisa Uğraş

21. Meryem Gül Çiftçi Binici

22. Nazan Güneysu

23. Ozan Işık

24. Önder Kurnaz

25. Polat Şaroğlu

26. Selin Sayek Böke

27. Sercan Çığgın

28. Serkan Özcan

29. Sevgi Kılıç

30. Sinem Kırçiçek

31. Tolga Sağ

32. Turgay Özcan

33. Uğurcan İrak

34. Uygar Parçal

35. Yalçın Karatepe

36. Zeliha Aksaz Şahbaz

37. Tuğçe Hilal Özkan

38. Yankı Bağcıoğlu

39. Baran Seyhan

40. Emre Kartaloğlu

41. Ozan Varal

42. Emre Yılmaz

43. Pınar Uzun Okakın

44. Oya Ünlü Kızıl

45. Deniz Çakır

46. Remzi Kazmaz

47. Oğuzhan Cenan

48. Aysemin Gülmez

49. Mesut Kırşanlı