Son dakika | Butlan CHP'sinden 49 partiliye ihraç istemi: Selin Sayek Böke de aralarında
Butlan CHP’si Parti Meclisi, aralarında Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Aka'nın da olduğu 49 kişi için ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Butlan CHP’si Parti Meclisi, parti üyelikleri devam ederken başka bir partinin propagandası yaptıkları belirtilen ve önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen 49 kişinin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesine karar verdi.
KARARI MÜSLİM SARI AÇIKLADI
49 kişi hakkındaki disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin karar, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından duyuruldu. Müslim Sarı, "Herkesin Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliği içinde bu kimliğe zarar vermeden siyaset yapabileceğini, bunları izlediğimizi tahmin ediyorum. Takip ettiğimizi, partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönük çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik. Bugün biz Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisinin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclisi üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşları hâlâ Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulundukları hâlde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz" dedi.
BAŞKA BİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEDİKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Parti Meclisi’nin kararında, söz konusu isimlerin CHP üyelikleri devam ettiği sırada başka bir siyasi partiyi destekledikleri belirtildi. Önceki dönemlerde CHP içerisinde farklı görevlerde bulunan 49 isimle ilgili disiplin sürecinin YDK tarafından değerlendirileceği bildirildi.
YDK’YA SEVK EDİLEN İSİM LİSTESİ
1. Ali Abbas Ertürk
2. Asiye Ergül
3. Aylin Nazlıaka
4. Bahattin Bahadır Erdem
5. Barış Övgün
6. Bedirhan Berk Doğru
7. Berk Kılıç
8. Burcu Mazıcıoğlu
9. Canan Taşer
10. Cansel Çiftçi
11. Ecevit Keleş
12. Elif Leyla Gümüş
13. Emine Uçak Erdoğan
14. Güldem Atabay
15. Hikmet Erbilgin
16. İlhan Cihaner
17. Kerim Rota
18. Kübra Gökdemir
19. Mahir Yüksel
20. Melisa Uğraş
21. Meryem Gül Çiftçi Binici
22. Nazan Güneysu
23. Ozan Işık
24. Önder Kurnaz
25. Polat Şaroğlu
26. Selin Sayek Böke
27. Sercan Çığgın
28. Serkan Özcan
29. Sevgi Kılıç
30. Sinem Kırçiçek
31. Tolga Sağ
32. Turgay Özcan
33. Uğurcan İrak
34. Uygar Parçal
35. Yalçın Karatepe
36. Zeliha Aksaz Şahbaz
37. Tuğçe Hilal Özkan
38. Yankı Bağcıoğlu
39. Baran Seyhan
40. Emre Kartaloğlu
41. Ozan Varal
42. Emre Yılmaz
43. Pınar Uzun Okakın
44. Oya Ünlü Kızıl
45. Deniz Çakır
46. Remzi Kazmaz
47. Oğuzhan Cenan
48. Aysemin Gülmez
49. Mesut Kırşanlı