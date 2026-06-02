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Bursa'da yıldırım düştü! 6 koyun öldü

Bursa İnegöl'de sağanaktan kaçarak ağaç altına sığınan 26 küçükbaş sürüye yıldırım isabet etti. Olayda 6 koyun ölürken 1 koyun yaralandı.

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Bursa'da yıldırım düştü! 6 koyun öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde merada bulunan küçükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 6 koyun ölürken, 1 koyunun da yaralandığı bildirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi’ndeki mera alanında meydana geldi. 55 yaşındaki Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail İpek, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle koyunlarını merada bırakarak yakındaki seraya sığındı.

Bursa'da yıldırım düştü! 6 koyun öldü - Resim : 1

SÜRÜ AĞACIN ALTINA SIĞINDI

Merada bulunan 26 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün, yağıştan korunmak için yakındaki bir ağacın altına toplandığı öğrenildi. Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti.

Bursa'da yıldırım düştü! 6 koyun öldü - Resim : 2

6 KOYUN TELEF OLDU, 1 KOYUN YARALANDI

Yıldırımın düşmesinin ardından sürü sahibi İsmail İpek, hayvanlarının bulunduğu alana gittiğinde koyunların yerde olduğunu gördü. Yapılan incelemede 6 koyunun telef olduğu, 1 koyunun ise yaralandığı tespit edildi.

Bursa'da yıldırım düştü! 6 koyun öldü - Resim : 3

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve tutanak tuttu.

Yaşadığı olayı anlatan sürü sahibi İsmail İpek, şu ifadeleri kullandı:

Çok şiddetli yağmur yağıyordu, şimşek çakıyordu. Yağmurdan korunmak için seranın içine girdim. Hayvanlar da ağacın dibine gitmiş. İçeri girdikten hemen sonra büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü. Hayvanlar dağıldı. Bazıları olduğu yerde kaldı. 6 tanesi öldü, 1 tanesi yaralandı.
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili olarak zarar tespit çalışmasının ardından rapor hazırlanacağı bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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