Halk TV Türkiye Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı!

Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı! Bursa'nın İnegöl ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak, rögarları taşırıp sokakları göle çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.