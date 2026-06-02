Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı!

Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak, rögarları taşırıp sokakları göle çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı!
Son Güncelleme:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

RÖGARLAR TAŞTI, SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası rögarlar taştı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağışın kısa sürede etkisini artırdığı görüldü.

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İçişleri Bakanlığı’ndan 4 şehir için kuvvetli yağış uyarısıİçişleri Bakanlığı’ndan 4 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı, bunun da özellikle araç sahiplerine zor anlar yaşattığı belirtildi. Araçların doludan etkilenmiş olabileceği ifade edildi.

Şiddetli yağış ve dolu anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Sağanak Yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro