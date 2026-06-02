Bursa'yı şiddetli dolu ve sağanak vurdu: Rögarlar taştı, Araçlar mahsur kaldı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak, rögarları taşırıp sokakları göle çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
RÖGARLAR TAŞTI, SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI
İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası rögarlar taştı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağışın kısa sürede etkisini artırdığı görüldü.
VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ETKİLİ OLDU
Yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı, bunun da özellikle araç sahiplerine zor anlar yaşattığı belirtildi. Araçların doludan etkilenmiş olabileceği ifade edildi.
Şiddetli yağış ve dolu anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(DHA)