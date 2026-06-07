Bursa'da dehşet kavga! Oyun parkını hedef aldılar 6 çocuk yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir av tüfeği ateşlendi. Tüfekten çıkan saçmalar, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bir çocuk parkına isabet etti.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR PARKA İSABET ETTİ

Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlardan altısı çocuk olmak üzere toplam 10 kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı yaralıların ise özel araçlarla hastaneye getirildiği öğrenildi.

KAYMAKAM ARSLAN’DAN AÇIKLAMA

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlarımızdan 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılarımız sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmış, olaya karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar süratle başlatılmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, silahın ateşlendiği kavgaya karışan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.