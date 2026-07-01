Bursa'da 10 milyonluk kaçak akaryakıt ele geçirildi: Ünlü markaların etiketlerini basmışlar

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 1 depo/üretim yeri ile 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 10 milyon TL olan 6 bin 400 litre akaryakıt/dizel, 3 bin 120 litre madeni-minarel yağ, 1 ısıtma/kaynatma tankı, 2 sıvı dolum makinesi, 1 endüstriyel kodlama makinesi, 1 lazer markalama makinesi, 2 folyo kapatma makinesi, 1 hava kompresörü, 3 adet sıvı aktarıma yarayan santrifüj pompa, 1 sayaçlı pompa, 2 kapak kapatma aparatı takılı şarjlı matkap, 1 ısıtıcı makinesi, 644 bin 820 piyasada çeşitli tanınmış firmaların markalarına ait sahte etiket, 16 bin 575 çeşitli markalara ait koli, bin 445 çeşitli markalara ait plastik bidon, 61 bin 40 çeşitli markalara ait etiketsiz plastik boş bidon, 51 bin kapak folyosu, 1 folyo kapak yapıştırma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yönelik soruşturma süreci devam ediyor. (DHA)