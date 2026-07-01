Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Silahlı saldırgan vurularak yakalandı

29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde yaşanan olay, A.E. isimli şüpheli, gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Silah seslerini fark eden bölgedeki bekçiler, vakit kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin peşine düştü.

İHTARA UYMAYINCA BACAĞINDAN VURULDU

Kaçmaya devam eden A.E.’ye bekçiler tarafından "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan ve kaçışını sürdüren şüpheli, bekçi tarafından silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Kullanmış olduğu silahla birlikte yakalanan şüpheliye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR ANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Saldırı anı ve sonrasında yaşanan kovalamaca bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin saldırı sonrası kaçışı, bekçilerin takibi, "dur" ihtarına uymayan şüphelinin vurulması ve sonrasında kelepçelenerek gözaltına alınma süreci yer aldı. (DHA)