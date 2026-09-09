Boyun kütletme faciasında yeni detay: Kardeşinin gözleri önünde can vermiş! O anları tek tek anlattı

İstanbul-Beyoğlu'nda boyun ve sırt ağrıları nedeniyle sahte fizyoterapist Şenol Karataş'ın evine giden ve burada yapılan işlem sonrası hayatını kaybeden 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Karataş'ın tutuklanmasının ardından, olay sırasında kardeşinin yanında bulunan Sinan Topay'ın emniyette verdiği detaylı ifade ortaya çıktı.

"KÜTLETMENİN ARDINDAN KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ"

Sinan Topay, 21 Mayıs gecesi ağabeyiyle birlikte Karataş'ın evine gittiklerini ve Karataş'ın masaj yapmaya başladığını anlattı.

Sabah'ın haberine göre Topay, masajın ardından Karataş'ın ağabeyinin boynunu kütlettiğini belirterek, "Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi" dedi.

Berat Topay'ın düz bir zemine yatırıldığını aktaran kardeşi, yaklaşık 5 dakika sonra ağabeyinin daha da kötüleştiğini ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladığını söyledi.

Sinan Topay korku dolu anlarla ilgili şunları söyledi:

"Masajın devamında Şenol tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi. Kendini kötü hissedince ben ve Şenol abimi düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı."

"KALBİNİN DURDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Sinan Topay, hemen 112'yi aradığını, sağlık ekipleri geldiğinde ağabeyinin bilincinin kapalı olduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan Berat Topay'ın kalbinin durduğunun kendilerine söylendiğini aktaran Sinan Topay, doktorların müdahalesinin ardından ağabeyinin entübe edildiğini anlattı. Topay, daha sonra kardeşinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"YAKLAŞIK 10 DEFA GİTMİŞLİĞİMİZ VARDIR"

Sinan Topay ayrıca Şenol Karataş'ı yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıklarını ve bu süreçte tedavi amacıyla yanına yaklaşık 10 kez gittiklerini söyledi.

Kardeşinin ölümünde Karataş'ın kasıtlı hareket ettiğini düşünmediğini belirten Sinan Topay, şüphelinin daha önce de uyguladığı işlemlerin benzerini yaptığını ifade etti.

Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş ise ifadesinde Berat Topay'ın boyun bölgesinden tutup çekme işlemi yaptığını söylemişti. Karataş, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.