Boynunu kütlettikten sonra öldü: İstanbul'da akılalmaz olay... Hacamat ve masaj yaptırmak istemişti!

İstanbul Beyoğlu'nda boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle tanıdığı sahte fizyoterapist Şenol Karataş'ın evine giden 42 yaşındaki Berat Topay, hacamat ve masaj sırasında boynunun kütletilmesinin ardından fenalaştı. Kısa süre içinde bilincini kaybeden Topay, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 42 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, "Boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım" dedi. Karataş, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Mayıs gecesi Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah'ın haberine göre, 42 yaşındaki Berat Topay, boyun ve sırtındaki ağrılar nedeniyle kardeşi Sinan Topay ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Şenol Karataş'ın evine gitti.

İddiaya göre Karataş, Topay'a hacamat ve masaj uygulamaya başladı.

Uygulama sırasında Karataş'ın Topay'ın boynunu tutarak kütletmesinin ardından 42 yaşındaki adam kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Bunun üzerine Topay düz bir zemine yatırıldı. Ancak dakikalar geçtikçe durumu ağırlaştı ve bilincini kaybetti.

HASTANEDE KALBİ DURDU

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berat Topay, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve entübe edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen 42 yaşındaki Berat Topay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"BOYNUNDAN TUTUP ÇEKME İŞLEMİ YAPTIM"

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenol Karataş'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Yaklaşık 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını öne süren Karataş, masörlük kurs belgesi bulunduğunu söyledi.

Karataş, olay günü Berat Topay'ın boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olduğunu belirterek kendisinden yardım istediğini anlattı.

Şüpheli ifadesinde, Topay'a yaklaşık 5 dakika masaj yaptığını ardından ise "boyun kısmından tutup çekme işlemi" gerçekleştirdiğini söyledi.

Karataş, bu hareketin hemen ardından Topay'ın kendisini kötü hissettiğini belirttiğini aktardı.

Şüpheli Karataş, Topay'ın fenalaşmasının ardından kardeşi Sinan Topay ile birlikte onu düz bir zemine yatırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 dakika sonra Topay'ın durumunun daha da kötüleştiğini ve yavaş yavaş bilincini kaybettiğini anlatan Karataş, olayda herhangi bir kastının olmadığını savundu.

Karataş, ifadesinde, Topay'ın neden fenalaştığını bilmediğini öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol Karataş hakkında, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet ile "taksirle ölüme neden olma" suçlarından işlem yapıldı.

Karataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.