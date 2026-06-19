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Halk TV Türkiye 'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı!

'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı!

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtan Mahmut Y. gözaltına alındı. Mahmut Y.'nin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu ortaya çıktı.

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'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi.

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KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı! - Resim : 2

DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı! - Resim : 3

Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

'Sahte doktor' inşaatta kalıp ustası, tamircide kaporta ustası çıktı! - Resim : 4

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Doktor İnşaat Şanlıurfa
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