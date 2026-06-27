Boyu 1,5 metre, dokunmanın cezası ise 50 bin TL: Evin içinde görüntülendi!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evin içinde görülen çöl varanı, belediye ekiplerince yakalanarak tedavi edildi ve doğal yaşam alanına bırakıldı. İlçede kısa süre içinde ikinci kez rastlanan tür, Türkiye'de koruma altında bulunuyor.

Silopi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanı fark eden vatandaşlar durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hayvanı yakalayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen varanın gerekli tedavisi yapıldı. Hayvan ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

SİLOPİ'DE İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Çöl varanının Silopi'de kısa süre içinde ikinci kez ortaya çıkması dikkat çekti., Bilim insanları, türün yerleşim alanlarında görülme sıklığının artmasını habitat kaybı ve iklim değişikliğine bağlıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KELERİ

Çöl varanı (Varanus griseus), Türkiye'de yaşayan en büyük keler türü olarak biliniyor. Yetişkin bireyler 1,5 metreye kadar uzayabiliyor. Kuzey Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu'da yayılım gösteren tür, Türkiye'de yalnızca Güneydoğu Anadolu'nun sıcak ve kurak bölgelerinde yaşıyor.

Böcekler, küçük memeliler, kuş yumurtaları ve diğer sürüngenlerle beslenen çöl varanı zehirsiz bir tür. Ancak tehdit altında hissettiğinde güçlü çene yapısıyla ısırabiliyor.

Tür, Türkiye'de Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Yakalanması, öldürülmesi ve ticareti yasak. 2025-2026 av döneminde çöl varanına zarar vermenin beli ise 50 bin TL.

(DHA)