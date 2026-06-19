Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kırmızı listesine et ürünlerinde "tek tırnaklı eti tespiti" gerekçesiyle iki firma daha eklendi. Tek tırnaklı eti tespiti, dana veya kuzu eti olarak satılan ürünlerde at ya da eşek eti gibi tek tırnaklı hayvan etine rastlanması anlamına geliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Löp Löp Gıda-Nilgün Bildirici firmasının "Löp Löp" markalı içli köfte ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

09.12.2025 parti numaralı ürün, et ve et ürünleri kategorisinde listeye girdi.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Öz Şamedan Yemekçilik Catering-Süleyman Dağ işletmesinin markasız olarak sattığı dana eti kavurma ürününde de aynı uygunsuzluk saptandı.

05.04.2026 parti numaralı ürün de listeye eklendi.

Firmanın Instagram hesabında gıda mühendisiyle birlikte çekilmiş gıda güvenliği temalı bir tanıtım videosu bulunması, bakanlık tespitiyle birlikte ayrı bir tartışma konusu oldu.