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Halk TV Türkiye Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu!

Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırmızı listesine tek tırnaklı eti kullanan iki firma girdi. Dana kavurmasında tek tırnaklı eti çıkan Mersinli catering firmasının sosyal medyada gıda güvenliği üzerine videolar çektiği ortaya çıktı.

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Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu!
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kırmızı listesine et ürünlerinde "tek tırnaklı eti tespiti" gerekçesiyle iki firma daha eklendi. Tek tırnaklı eti tespiti, dana veya kuzu eti olarak satılan ürünlerde at ya da eşek eti gibi tek tırnaklı hayvan etine rastlanması anlamına geliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Löp Löp Gıda-Nilgün Bildirici firmasının "Löp Löp" markalı içli köfte ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu! - Resim : 1

09.12.2025 parti numaralı ürün, et ve et ürünleri kategorisinde listeye girdi.

Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu! - Resim : 2

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Öz Şamedan Yemekçilik Catering-Süleyman Dağ işletmesinin markasız olarak sattığı dana eti kavurma ürününde de aynı uygunsuzluk saptandı.

Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu! - Resim : 3

05.04.2026 parti numaralı ürün de listeye eklendi.

Boy boy gıda güvenliği videosu çeken şirket tek tırnaklı etinden ifşa oldu! - Resim : 4

Firmanın Instagram hesabında gıda mühendisiyle birlikte çekilmiş gıda güvenliği temalı bir tanıtım videosu bulunması, bakanlık tespitiyle birlikte ayrı bir tartışma konusu oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gıda Güvenliği Tarım ve Orman Bakanlığı
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