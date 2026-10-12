Borsada çok işlem görüyordu: Dev şirket iflasın eşiğinde...

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., borçlarını yapılandırmak ve mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

Şirket, Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi. Şirkete borçları yüzünden daha önce de haciz gelmişti.

KAP açıklamasında, konkordato başvurusunun Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/845 esas sayılı dosyası üzerinden yapıldığı belirtildi.

Alves Kablo'nun KAP açıklaması şu şekilde;

"Şirketimiz tarafından, mali yapının yeniden düzenlenmesi, borçların yapılandırılması ve Ağustos 2026 tarihi itibarıyla durmuş olan ticari faaliyetler sebebiyle Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/845 esas sayılı dosyası kapsamında konkordato başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin yargısal süreç devam etmekte olup, mahkeme tarafından verilecek kararlar doğrultusunda gerekli işlemler yürütülecektir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

DAHA ÖNCE HACİZ GELMİŞTİ

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında şirket varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz konulduğunu KAP’a bildirmişti. Şirket, haciz kapsamındaki makinelerin faal olduğunu ve üretimin kesintisiz sürdüğünü belirtmişti.

Açıklamada, haczedilen varlıklar için henüz herhangi bir satış talebi veya kararı bulunmadığı, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari süreçlerin başlatıldığı kaydedilmişti.

Şirketin açıklamasının ardından Borsa İstanbul, Alves Kablo paylarının Kotasyon Yönergesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar vermişti. Bu doğrultuda hisselerin işlem sırası 9 Eylül 2026’da kapalı kalmış, 10 Eylül’den itibaren ise Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılmıştı.