Borsa yatırımı vaadiyle dolandırıcılık: 8 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılan telefon hatlarını kullanarak vatandaşları aradığı ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıttığı belirlendi.

Şüphelilerin, görüştükleri kişilere bir borsa uygulaması indirttiği ve yatırılan paraları kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardığı tespit edildi.

PARALARI ALTIN VE KRİPTOYA AKTARDILAR

Şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek için paravan hesaplardan İzmir’deki bir kuyumcuya “fiziki altın bedeli” açıklamasıyla para gönderdikleri belirlendi.

Kalan paraların ise döviz olarak yurt dışındaki hesaplara ve kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.

BİR KİŞİDEN 4,5 MİLYON LİRA ALDILAR

Soruşturma kapsamında şebekenin Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan bir kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Mağdurun, şüphelilerin hesaplarına toplam 4 milyon 519 bin 700 lira gönderdiği tespit edildi.

Elde edilen delillerin ardından 8 Eylül’de Kocaeli merkezli 8 ilde 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 17 şüpheliden 8’i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)