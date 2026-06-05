Borcu için ayırdığı parayı yanlışlıkla çöpe attı: Tüm belediye seferber oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, içinde 35 bin lira ve kişisel belgelerin bulunduğu poşeti yanlışlıkla çöpe atan vatandaşın kaybolan eşyaları, belediye ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Saadettin Musullu, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkarken kredi kartı borcunu ödemek amacıyla hazırladığı 35 bin lirayı ve cüzdanını bir poşete koydu. Aynı sırada evdeki çöp poşetlerini de yanına alan Musullu, dikkatsizlik sonucu para ve cüzdanının bulunduğu poşeti de çöple birlikte konteynere attı.

Bir süre sonra parasının ve cüzdanının yanında olmadığını fark eden Musullu, yeniden çöp konteynerlerinin bulunduğu noktaya gitti. Durumu belediye görevlilerine bildiren vatandaş, ardından Esenyurt Belediyesi Çöp Aktarma Merkezi'ne yönlendirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplama aracındaki atıkları boşaltarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda içinde 35 bin lira nakit para, kimlik, ehliyet, banka kartları ve çeşitli kişisel eşyaların bulunduğu poşete ulaşıldı.

(AA)