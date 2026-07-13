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Halk TV Türkiye Bodrum'da deniz kirliliği alarmı: Başsavcılıktan soruşturma

Bodrum'da deniz kirliliği alarmı: Başsavcılıktan soruşturma

Muğla Bodrum'da denizde görülen sintine kirliliği üzerine Başsavcılık resen soruşturma başlattı. Yarımada genelindeki tekne ve kooperatifler, çevreyi kasten kirletme, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamalarıyla incelemeye alındı.

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Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'a bağlı İçmeler mevkisinde denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde köpüklenme ve renk değişimi ile karşılaştı. Kirliliğin sintine atıklarından kaynaklandığını fark eden vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Bodrum'da deniz kirliliği alarmı: Başsavcılıktan soruşturma - Resim : 1

BAŞSAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Yaşanan bu durumun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koydu. Açık denizde demirleyen teknelerin sintinelerine yasal mevzuatlara uygun bir şekilde tahliye edip etmediklerini mercek altına alan Başsavcılık, olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, 'Evrakta sahtecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Deniz Çevre Kirliliği Soruşturma
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