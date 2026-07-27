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Halk TV Türkiye Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira

Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira

Tatilcilerin bütçesini zorlayan lüks tüketim tartışmaları bu kez bir top dondurmayla alevlendi. Bodrum'da 400 TL'ye satılan dondurmanın sadece 100 kilometre ötedeki Marmaris'te 40 TL olması tepkileri beraberinde getirdi.

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Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira

Aradaki 100 kilometrelik mesafede dondurmanın tadı değil ama fiyatı 10 kat katlandı. Muğla Bodrum Yalıkavak’taki lüks faturası Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris, bu kez yüksek dondurma fiyatlarıyla gündeme geldi.

Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira - Resim : 1

BODRUM'DA BİR TOP DONDURMA 400 TL

Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da hizmet veren bir işletmede bir top dondurmanın 400 TL'den satışa sunulduğunu gösteren görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı.

Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira - Resim : 2

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Marmaris Manşet'te yer alan habere göre, Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, söz konusu işletme hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca fahiş fiyat iddialarını değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

100 KM İLERİDEKİ MARMARİS'TE 40 LİRA

Turizmde sık sık Bodrum ile karşılaştırılan Marmaris'te ise dondurma fiyatları dikkat çekici ölçüde daha düşük seyrediyor.

Bodrum'da 400 lira 100 km ilerideki Marmaris'te 40 lira - Resim : 3

İlçe genelindeki pek çok işletmede bir top dondurma yaklaşık 40 TL'den satışa sunuluyor. Bodrum ile Marmaris arasındaki yaklaşık 10 katlık fiyat farkı, yaz tatili planlayan yerli turistlerin harcama tercihlerini yeniden gündeme taşıdı.

FİYAT FARKI TATİLCİLERİN TERCİHİNİ ETKİLİYOR

Bodrum, lüks tüketim odaklı işletmeleri nedeniyle zaman zaman yüksek fiyat tartışmalarıyla gündeme gelirken, Marmaris'te daha uygun fiyat politikası izleyen işletmeler öne çıkıyor.

Turizmde uzun yıllardır birbiriyle kıyaslanan iki ilçe arasındaki fiyat farkı, yalnızca dondurma ücretleriyle sınırlı kalmayıp genel tatil harcamalarına da yansıyor. Yaz sezonunun en hareketli günlerinde ortaya çıkan bu tablo, tatil planı yapanlar için fiyatın destinasyon seçiminde giderek daha etkili bir kriter haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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