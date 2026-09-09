Birkaç parça altın için iki canı alıp evi ateşe verdiler

Koçyiğitler köyüne bağlı Ürünlü mezrasındaki iki katlı müstakil evden gece saatlerinde alevler yükselmeye başladığında, çevredekiler talihsiz bir yangınla karşı karşıya olduklarını düşündü. Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından eve giren görevliler, Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün yanmış cansız bedenleriyle karşılaştı. Trajik bir kaza gibi kayıtlara girmek üzere olan olay, cenazelerin Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmasıyla bambaşka bir boyut kazandı.

ÖNCE KURŞUN, SONRA YANGIN

Adli tıp uzmanlarının yaptığı inceleme, yangının arkasındaki vahşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin dumandan boğularak değil, vücutlarına isabet eden mermilerle hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti işleyenlerin, işledikleri suçu örtbas etmek, arkalarında delil bırakmamak ve olaya "yangın süsü" vermek amacıyla iki katlı müstakil evi ateşe verdikleri anlaşıldı.

ALTINLAR KAYIP FAİLLER ARAMIZDA

Olay yerinde yapılan derinlemesine incelemede korkunç gerçeğin nedeni de netleşti: Hayriye Üykü’ye ait altınlar ve evdeki değerli ziynet eşyaları yerinde yoktu. Kırsalın sessizliğinde, bir çiftin birikimine göz diken kişi ya da kişilerin, iki insanı katledip evi küle çevirdikten sonra ellerini kollarını sallayarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Köyde ve bölgede büyük bir güvenlik endişesine yol açan çifte cinayetle ilgili jandarma geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Birkaç parça altın için iki canı hayattan koparıp bir yuvayı ateşe veren failler ise henüz yakalanabilmiş değil.