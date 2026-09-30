Bir zamanlar kuş cennetiydi: Şimdi çobanlar hayvanlarını otlatıyor

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Çayır Deresi üzerindeki göletler ve Sel Kapanı Baraj Gölü, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgede beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle sulak alanlar tamamen kururken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı.

Eskiden cıvıl cıvıl olan gölet alanı, şimdilerde sessizliğe ve derin zemin çatlaklarına teslim oldu.

ESKİDEN GÖÇMEN KUŞLARIN YUVASIYDI, ŞİMDİ ÇOBANLAR HAYVANLARINI OTLATIYOR

Bahar aylarında Ankara'nın en önemli doğa duraklarından biri olan Gölbaşı sulak alanları, geçmişte rengarenk göçmen kuşların mola verdiği bir cennetti. Bugün ise su seviyesinin tamamen çekilmesiyle gölet tabanında dev çatlaklar oluştu.

Eskiden kuşların süzüldüğü ve balıkların yüzdüğü alanlarda, artık sadece çobanlar hayvanlarını otlatıyor. Bölgenin simgesi olan o canlı ekosistemden geriye yalnızca çorak bir arazi kaldı.

YAŞAM MÜCADELESİ TEK BİR SU BİRİKİNTİSİNE KALDI

Sel Kapanı Baraj Gölü’nde kuraklığın boyutu ürkütücü seviyelere ulaştı. Yüzeyde kalan son birkaç küçük su birikintisi, bölgeyi terk etmeyen az sayıda kuş için hayatta kalma mücadelesinin tek adresi oldu.

Su bulmakta güçlük çeken bölge canlıları bu dar alana sıkışırken, uzmanlar ve ilçe sakinleri sulak alanların tamamen yok olmaması için acil yağış bekliyor. (AA)