Sular gitti, koca köy geldi: Yıllardır yoktu

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Endonezya’da baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan manzaralar görenleri şaşkına çevirdi. Banten bölgesinde bulunan Karian Barajı’nda su seviyesinin bariz şekilde düşmesi sonucu, daha önce tamamen sular altında kalan tarihi Somang köyünün kalıntıları kademeli olarak yeniden gün yüzüne çıktı.

YILLARDIR SULAR ALTINDAYDI: YAŞAM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Baraj gölü altından çıkan yapıların kalıntıları bölgede büyük hareketlilik yarattı. Dron ile çekilen hava görüntülerinde köydeki evlerin geriye kalan yapılarının çamurla kaplandığı net bir şekilde gözlendi. Yıllar sonra gün ışığına kavuşan köy yolları da tamamen çamur katmanıyla örtüldü.

ŞİMDİ ÇAMURLU YOLLARDAN MOTOSİKLETLERLE GEÇİYORLAR

Su çekilmesiyle ortaya çıkan harabe durumdaki yıkılmış evler ve yapı kalıntıları arasında bölge insanları dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İnsanların çamurla kaplanan eski köy yollarından motosikletleriyle geçmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sular çekildikçe Somang köyüne ait kalıntıların gün yüzüne çıkmaya devam ettiği de bildirildi. (AA)