Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla sınır dışına gönderildiği ve ürün bedellerinin Türkiye’ye kayıt dışı olarak sokulduğu yönündeki ihbarın ardından harekete geçti. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak derinleştirildi.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİNİ MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali inceleme raporları dosyaya girdi. Uzman ekipler, şüphelilerin resmi mali profilleriyle uyuşmayan, olağandışı para hareketlerini ve transferlerini tek tek inceleyerek kayıt dışı para akışının izini sürdü.

9 EYLÜL’DE İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekiplerin yürüttüğü fiziki ve mali takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere 9 Eylül tarihinde düğmeye basılarak baskın yapıldı. İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda, şebeke bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE SAHTE İLAÇ VE TAKVİYE GIDA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen ürünlerin dökümü de ortaya çıktı. Aramalar sonucunda;

9 bin 548 kutu takviye edici gıda,

75 kutu ilaç,

69 kutu sağlık bandı muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.