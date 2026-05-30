Binlerce kişi mağdur olmuştu! 12. Yargı Paketi’nde 'IBAN kiralama' düzenlemesi

Haziran ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan 12. Yargı Paketi kapsamında, son dönemde sıkça gündeme gelen IBAN mağduriyetlerini gidermeye yönelik önemli bir düzenlemenin yer alması bekleniyor.

Taslak düzenlemenin, kamuoyunda “IBAN kiralama” olarak bilinen uygulamaya karşı daha etkin mücadele edilmesini amaçladığı belirtiliyor. Mevcut mevzuatta yer alan hükümlere göre, kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesapların kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başkalarına veren kişiler hakkında müstakil suç hükümleri uygulanıyor.

Gazeteci Mahir Kılıç'ın sosyal medya paylaşımına göre, Türk Ceza Kanunu’nun 245/B maddesi uyarınca, söz konusu fiil için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Buna göre, hesabını veya ödeme aracını üçüncü kişilerin kullanımına açan kişinin dolandırıcılık suçuna iştirak ettiğine dair ayrıca bir tespit bulunmaması halinde, fail yalnızca 245/B maddesi kapsamında cezalandırılabilecek.

Öte yandan, hesabın veya ödeme aracının kullanımının doğrudan dolandırıcılık suçunun bir unsuru haline gelmesi durumunda ise ilgili kişi dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulacak ve buna ilişkin cezai hükümler uygulanacak.