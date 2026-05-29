Telegram’da banka hesabı kiralama tuzağı! İlanlar MASAK radarında

İnternet sitesi ve mobil uygulama dolandırıcılığı son yıllarda hızla büyüyerek binlerce vatandaşı mağdur eden büyük bir tehdide dönüştü.

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma grupları üzerinden örgütlenen dolandırıcılar, vatandaşları hedef alıyor. Son dönemde özellikle Telegram’da yayılan ilanlarda, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında günlük binlerce lira ödeme teklif edilmesi dikkat çekiyor.

SUÇ GELİRİ AKLANIYOR!

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Müslüm Doğruer, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan “hesap kiralama” sistemlerinin ciddi suç soruşturmalarıyla bağlantılı hale geldiğine dikkat çekti.

Doğruer, birçok kişinin yalnızca banka hesabını kullandırdığını ya da başkası adına para transferi yaptığını düşündüğünü ancak bu hesapların çoğu zaman yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması süreçlerinde kullanıldığını belirtti.

“Kolay para kazanma vaadiyle sisteme dahil olan kişiler, farkında olmadan organize suç ağlarının parçası haline gelebiliyor. Bugün pek çok kişi hakkında ceza soruşturması yürütülüyor” diyen Doğruer, vatandaşların bu tür tekliflere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

MASAK TAKİPTE

Telegram gruplarında “temiz IBAN”, “güncel hesap”, “yüksek limitli banka hesabı”, “USDT dönüşümü” ve “TRC20 transfer” gibi ifadelerle yürütülen faaliyetlerin önemli bölümünün MASAK incelemelerine konu olduğunu ifade eden Doğruer, suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığını anlattı.

Bu yöntemlere yönelik operasyonların arttığına işaret eden Doğruer, özellikle gençlerin ve ekonomik zorluk yaşayan yurttaşların “günlük yüksek kazanç” vaatleriyle hedef alındığını kaydetti.